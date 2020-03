CORONAVIRUS | Mall-urile din București și din țară și-au redus programul de funcționare In contextul actual al epidemiei de coronavirus, reprezentanții NEPI Rockastle și AFI Europe au decis sa reduca programul de funcționare a centrelor comerciale pe care le opereaza, in București și in alte orașe din țara, in urmatoarea perioada, care vor fi deschise intre 12.00 - 20.00. "Acest interval orar va permite sa fie luate toate masurile de prevenție și limitare a expunerii. Chiriașii care trebuie sa ofere un suport mai mare in aceasta perioada clienților, precum farmaciile vor putea avea program de funcționare normal. Hypermarketul Auchan la AFI Cotroceni București și Cora la… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

