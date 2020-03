Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspect de coronavirus care a plecat, miercuri, dintr-un spital din Capitala, fara acordul medicilor, nu este purtatorul al virusului, au relevat testele facute inainte ca acesta sa paraseasca unitatea medicala. Politistii continua verificarile pentru a-l gasi.

- Trei noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in Romania, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Este vorba despre un barbat de 55 de ani din Bucuresti, asimptomatic, contact cu pacientul de la Spitalul Dimitrie Gerota, un altul de 31 de ani aflat in autoizolare si o femeie…

- Vorbim de unitatea medicala a Ministerului Afacerilor Interne din Bucuresti. Pacientii de acolo, dar si personalul medical, sunt izolati in spital pana cand vor afla daca au fost sau nu infectati. Asta dupa ce un barbat internat la inceputul lunii martie a fost testat pozitiv aseara.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a anuntat pe pagina sa de facebook ca au fost confirmate inca trei noi cazuri de coronavirus in Capitala "Inca 3 persoane cu test pozitiv de coronavirus in...

- Un nou caz de coronavirus a fost confirmat in București. Este al doilea caz in Capitala și al 14-lea din țara. Este vorba de o femeie de 42 de ani, „contact apropiat” al barbatului de 49 de ani, din București, confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri. Femeia se afla in centrul de carantina București…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu avertizeaza ca au aparut tot felul de vanzatori de echipamente pe la portile Ministerului Sanatatii, care vor sa vanda echipamente de sute de mii de euro in acest moment de criza.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat ca "au inceput sa vina pe la minister niște persoane…

- Deea este unul dintre copiii de la Școala Generala 133 din Capitala pentru care, astazi, orele de curs s-au incheiat la spital dupa o dezinsecție. Fetița, eleva in clasa a VII-a, a ajuns la ”Marie Curie” cu o ambulanța, iar la scurt timp, din cauza starii grave in care se afla, medicii au conectat-o…

- Oana Roman s-a intors in Capitala, dupa ce starea de sanatate a fiicei sale s-a inrautațit. Isabela a facut febra extrem de mare, iar vedeta și soțul sau au decis sa o aduca la un spital privat din Bucuresti. Oana Roman, scrisoare CUTREMURATOARE catre tatal ei, Petre Roman. "Mi-e dor si doare,…