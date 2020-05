Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie, a anuntat marti ca si-a anulat conferinta anuala, prevazuta in septembrie, din cauza COVID-19, relateaza AFP. "Pe fondul pandemiei de coronavirus in curs, am decis sa amanam conferinta anuala din acest an", a declarat o purtatoare de cuvant a laburistilor. "Prioritatea noastra este securitatea membrilor nostri, a echipelor si vizitatorilor (...) si necesitatea de a proteja sanatatea publica", a adaugat ea. In loc, vor fi organizate mai multe evenimente online. Circa 13.000 de persoane urmau sa participe, de la 19 la 23 septembrie,…