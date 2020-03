Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni romani au decedat in strainatate ca urmare a infectiei cu COVID-19 - sase in Italia si 1 in Franta - anunta sambata MAE, care precizeaza ca 30 de cetateni romani aflati in afara tarii au fost infectati cu COVID - 19. In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si…

- Ziarul Unirea 7 cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu COVID-19, precizeaza MAE. 30 de romani din Diaspora, infectați 7 cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu COVID-19, precizeaza MAE. 30 de romani din Diaspora, infectați Ministerul Afacerilor Externe a facut ... 7 cetațeni…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca trei cetateni romani au murit ca urmare a infectiei cu coronavirus in Italia. La acest moment, 29 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati cu Covid-19.

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au primit, ieri, torta olimpica in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Atena, relateaza Reuters.Evenimentul de la stadionul Panathenaic s-a desfasurat fara spectatori, din cauza pandemiei Covid-19. Torta a fost primita in numele organizatorilor japonezi…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anuntat, vineri, ca vor decide saptamana viitoare cu privire la parcursul flacarii olimpice, in contextul temerilor legate de coronavirus, relateaza Reuters, citata de news.ro.Toshiro Muto, conducator al Comitetului de Organizare, a spus ca se…

- Ian Thorpe, legenda natatiei australiene, a afirmat ca sportivii nu ar trebui sa puna visul lor olimpic inaintea propriei sanatati, atunci cand vor decide daca vor concura sau nu la Jocurile de la Tokyo, in conditiile in care autoritatile sanitare isi continua lupta pentru a opri propagarea noului…

- Mobile World Congress 2020 de la Barcelona a fost anulat din cauza ingrijorarilor cu privire la coronavirus. Evenimentul, programat la sfarșitul lunii februarie, ar fi atras mii de vizitatori din intreaga lume. Organizatorii au fost nevoiți sa se confrunte cu temerile legate de raspandirea virusului…