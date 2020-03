Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anunțat, luni, ca masurile luate in contextul epidemiei de coronavirus vor fi valabile pe intreg teritoriul țarii. Italia este zona roșie, a spus premierul, care a anunțat ca nimeni nu mai poate ieși din țara fara un anumit certificat. Bilantul epidemiei de coronavirus…

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie,...

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie, informeaza AFP. Potrivit dpa, premierul italian…

- Parcurile de distracție Disneyland și DisneySea din Tokyo vor fi inchise timp de aproximativ doua saptamani, din cauza temerii produse de raspandirea coronavirusului."Tokyo Disneyland și Tokyo DisneySea au decis sa se inchida incepand de sambata, 29 februarie, pana duminica, 15 martie" a fost mesajul…

- Premierul italian Giuseppe Conte a respins miercuri, cu o zi inaintea summitului crucial dedicat viitorului buget european, propunerea prezentata saptamana trecuta de presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite dpa. Guvernul italian nu va aproba proiectul viitorului cadru…

- La 29 martie, Italia se va prezenta din nou la vot pentru referendumul care va confirma reforma privind reducerea numarului parlamentarilor. "Consiliul de Miniștri, la propunerea președintelui Giuseppe Conte, a convenit data de 29 martie pentru convocarea referendumului popular privind textul legii…

- Ministerul Educației din China a anunțat ca va amana inceperea noului semestru școlar, pe termen nedeterminat, in contextul agravarii epidemiei cu coronavirus, informeaza site-ul postului RTE.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de cenzura In prezent,…