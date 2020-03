Primăria Alexandria acordă ajutor persoanelor singure cu vârsta de peste 65 de ani

Primăria Alexandria acordă ajutor persoanelor singure cu vârsta de peste 65 de ani in Social / on 24/03/2020 at 14:32 / În cadrul şedinţei Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Alexandria, desfăşurată luni, 23… [citeste mai departe]