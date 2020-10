Coronavirus: Guvernul francez vrea să prelungească restricţiile până în aprilie 2021 (proiect de lege) Guvernul francez doreste sa poata aplica restrictii de circulatie, de adunari si privind deschiderea de localuri pana cel putin pe 1 aprilie 2021, pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus, potrivit unui proiect de lege prezentat miercuri la Consiliul de Ministri al Frantei, informeaza AFP.



Aceste restrictii, ce s-ar putea aplica pe intreg teritoriul sau in unele regiuni, vor fi adaptate in functie de intensitatea epidemiei.



Dupa un prim val care a facut 30.000 de morti in primavara si masuri de izolare impuse la nivel national timp de doua luni, Franta trece… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez doreste sa poata aplica restrictii de circulatie, de adunari si privind deschiderea de localuri pana cel putin pe 1 aprilie 2021, pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus , potrivit unui proiect de lege prezentat miercuri la Consiliul de Ministri al Frantei, informeaza AFP,…

- Administrația de la Paris a anunțat, miercuri, reinstituirea starii de urgența pe terioriul Franței începând cu 17 octombrie. Președintele Emmanuel Macron afirma ca autoritațile nu au pierdut controlul asupra epidemiei coronavirus. În acest timp,…

- Rona Hartner susține cursuri motivaționale tinerilorafectați puternic de pandemia de coronavirus. Vedeta a fost invitata in cadrulemisiunii lui Catalin Maruța și a povestit ce activitați a avut in ultimaperioada, in Franța. „Mi-au fost trimiși de catre guvernul Franței. Este vorba despre tineri care…

- Pandemia de coronavirus a provocat pana acum 960.000 de victime in intreaga lume și a depașit 31 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire. Aceasta este ulimul bilant publicat pe site-ul Universitații John Hopkins, anunta ansa . Statele Unite, India și Brazilia sunt cele mai afectate țari. In…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza DPA si AFP. Guvernul a precizat ca presedintele…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza DPA si AFP.Guvernul a precizat…

- Ministerul Sanatatii din Franta a raportat joi seara aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, mai precis 9.843, cea mai mare crestere consemnata intr-un interval de 24 de ore de la debutul epidemiei, transmit dpa si AFP. Precedenta crestere record, de circa 7.500 de cazuri noi de infectare,…

- Ludovic Orban a decis inceperea anului școlar in 3 scenarii: roșu, galben și verde. Acolo unde numarul de cazuri de infectari este sub unul la mia de locuitori in ultimele 14 zile, se aplica planul verde, adica va fi permisa prezența fizica la școala. In localitațile cu pana in 3 cazuri la mia de…