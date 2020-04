Stiri pe aceeasi tema

- Afacere de succes in plina pandemie, in Rusia. O companie a avut o idee cu care a dat lovitura. Amatoarele de bijuterii isi pot completa colectia cu pandative in forma de coronavirus. Accesoriile din argint au fost create de bijutieri din Rusia, iar cererea a explodat, odata cu cea de imbolnaviri…

- Suedia refuza sa aplice masurile luate de multe țari in contextul epidemiei de coronavirus, printre care se numara și inchiderea școlilor sau a restaurantelor. Valentina Moldovan e medic si directorul unui dispensar din sud-estul Suediei. Tara a inregistrat primul caz de coronavirus pe 30 ianuarie,…

- Statul roman a incheiat pana acum 15 contracte pentru achiziția de echipamente medicale in pandemia de Coronavirus. Printre firmele caștigatoare de contracte mari se numara Viggo, brand de fashion inființat de Catalin Botezatu și o mica companie din...

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica. Si in Germania…

- Numarul total de cazuri COVID-19 confirmate la nivel global a depasit 118.000. De asemenea, numarul oficial al deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la aproape 4.300 in cursul zilei de miercuri, potrivit CNN. Situația in SUA s-a agravat, iar Trump a luat masuri drastice.

- Cererea globala de titei va stagna anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), care ar urma sa afecteze economiile din diverse regiuni, a anuntat miercuri Organizatia Statelor Producatoare de Petrol, in raportul sau anual, transmit Reuters si DPA.Cererea va creste cu doar 60.000…

- Șeful ISU, Raed Arafat, susține ca in comunitatea știițifica se cristalizeaza teoria conform careia varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada Paștelui, iar apoi va fi inregistrata o scadere ca intensitate. Arafat avertizeaza, insa, ca epidemia ar putea reveni odata cu inceperea sezonului…

- China a anuntat marti 71 de noi decese cauzate de coronavirus, fiind cel mai scazut bilant prezentat zilnic de mai bine de doua saptamâni, numarul de decese la nivel national fiind de 2.663, relateaza AFP. Comisia nationala de sanatate a raportat, de asemenea, 508 de noi cazuri…