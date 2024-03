Puhoi de lume în Târgul Făcăi. Aglomeraţia din trafic, un coşmar Fiecare zi de luni transforma targul de la Facai intr-un orasel al comertului, in interiorul caruia se poate cumpara aproape orice. Impatimitii de chilipiruri se inghesuie sa vina in targ si sa cumpere cele necesare la preturi bune si foarte bune. Numai ca activitatea intensa din targ da peste cap traficul. Soferii stau zeci de minute in trafic pana sa traverseze zona. E puhoi de oameni in fiecare zi de luni in Targul Facai. Mii de oameni roiesc in jurul tarabelor improvizate, in cautarea produselor de care au nevoie, la cele mai bune preturi. Iar oferta este cat se poate de variata. De la haine,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

