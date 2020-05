Stiri pe aceeasi tema

- Franța relaxeaza masurile de carantina dupa 11 Mai, prin masuri concrete care au fost detaliate de premierul Edouard Philippe, in fața Adunarii Naționale. Protejare, testare și izolare sunt axele pe care este construit planul guvernului francez.

- BRUXELLES, 28 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Prim-ministrul francez s-a adresat parlamentarilor spunandu-le ca Franța va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de restricție pentru a evita un al doilea val de infectari. © Sputnik / Руслан КривобокFranța are peste 10 milioane…

- De lunea viitoare grecii vor putea ieși din casa fara restricții, iar primele care vor fi redeschise sunt micile magazine, saloanele de coafura și frizeriile. Mall-urile vor ramane inchise pana pe 1 iunie. Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat marti ca incepand de luni 4 mai vor fi ridicate…

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat marti ca izolarea impusa drept raspuns la pandemia de COVID-19 a salvat 62.000 de vieti intr-o luna, dar ca mentinerea restrictiilor ar insemna sa se riste colapsul economiei, relateaza Reuters. In cadrul unui discurs sustinut in Parlament, Edouard Philippe…

- „Traim o criza medicala de o foarte mare intensitate. Nu este prima epidemie cu care se confrunta Franta, dar aceasta are o amploare pe care nu am mai cunoscut-o in perioada moderna”, a declarat prim-ministrul Edouard Philippe intr-o conferinta de presa, potrivit publicatiilor Le Figaro si Le Parisien,…

- Guvernul federal si landurile germane au convent miercuri prelungirea masurilor de distantare sociala pana la data de 3 mai, transmit dpa si AFP. In urma unei videoconferinte cu premierii celor 16 landuri, cancelarul Angela Merkel a anuntat ca magazinele cu o suprafata de sub 800 mp vor…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat noi restrictii in vederea stoparii raspandirii Covid-19, el subliniind ca pandemia de coronavirus este cea mai mare amenintare cu care s-a confruntat Marea Britanie in ultimele decenii. Masurile sunt valabile pentru urmatoarele trei saptamani si scopul de a…