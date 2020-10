Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca al doilea val de coronavirus in Europa este "grav" si ca blocul comunitar trebuie sa arate ca si-a invatat lectia de la inceputul pandemiei in prima parte a acestui an, relateaza dpa. "Trebuie sa aratam ca ne-am invatat lectia", le-a spus cancelarul…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat vineri ca a convenit impreuna cu primarii din cele mai mari 11 orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, potrivit…

- "Nu exista nicio sansa ca peste 10 zile sa ridicam totul si sa spunem ca totul s-a terminat, ca totul este in regula. De data aceasta, avand in vedere ceea ce s-a intamplat in aprilie, vom iesi (din izolare - n.r.) treptat si responsabil", a declarat ministrul Yuli Edelstein la radioul public Kan.…

- "Daca tendinta continua ca pana acum, vom avea 19.200 de infectari zilnice. Situatia este asemanatoare cu cea din alte tari", a declarat Angela Merkel intr-o videoconferinta cu liderii CDU, afirma cotidianul german, care nu mentioneaza sursa informatiei. Cancelarul german a afirmat ca numarul infectiilor…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a spus luni liderilor Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca infectarile cu COVID-19 ar putea atinge 19.200 de cazuri zilnic in tara daca tendinta actuala continua, insa a subliniat ca economia trebuie sa continue sa functioneze, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters."Daca…

- Cancelarul german Angela Merkel si Consiliul Central al Evreilor din Germania au denuntat marti ascensiunea antisemitismului si a 'teoriilor complotiste' legate de epidemia de coronavirus, transmite AFP.'Felul in care rasismul si antisemitismul se manifesta in tara noastra este o rusine, imi…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit, el a fost scos din coma indusa si se va renunta ''pe etape'' la respiratia artificiala, a anuntat luni spitalul Charite de la Berlin unde se afla internat Navalnii, informeaza Reuters,…

- Cancelarul german Angela Merkel a exclus marti orice noua relaxare a regulilor sanitare, in contextul inmultirii actuale a cazurilor de coronavirus in Germania, indemnand populatia sa respecte cu strictete recomandarile pentru combaterea epidemiei de coronavirus, cum ar fi purtarea mastii, pentru…