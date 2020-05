Stiri pe aceeasi tema

- TUI, cel mai mare operator de turism din lume, vrea sa reia pâna la finalul lunii iunie zborurile catre principalele destinatii de vacanta din Europa, a anuntat directorul general al grupului, Fritz Joussen, citat de Reuters."Intentionam sa reluam cursele aeriene de la sfârsitul…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pina la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia,…

- Copiii minori din judetul Vaslui, ai caror parinti muncesc cu formele legale in statele din Uniunea Europeana, primesc asa-numitele alocatii comunitare. Tarile care acorda cele mai mari sume sunt Germania si Austria. Romanii care muncesc in tarile Uniunii Europene, cu forme legale, au dreptul sa primeasca…

- Romania se afla pe penultimul loc la numarul de teste efectuate la mia de locuitori dintre țarile Uniunii Europene, a declarat Vlad Mixich, președintele Observatorului Roman de Sanatate, ONG care deruleaza, in aceasta perioada, și o campanie de informare in contextul epidemiei de coronavirus, impreuna…

- Romania a terminat anul trecut cu cel mai mare deficit din UE: 4,3% din PIB. Care sunt cele 16 țari care au produs mai mult decat au cheltuit Deficitul guvernamental a crescut atat in zona euro cat si in UE in 2019, insa doar doua state membre au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB: Franta…

- Romania a terminat anul trecut cu cel mai mare deficit guvernamental din UE: 4,3% din PIB. Care sunt cele 16 țari care au produs mai mult decat au cheltuit Deficitul guvernamental a crescut atat in zona euro cat si in UE in 2019, insa doar doua state membre au avut deficite egale sau mai mari de 3%…

- Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate si externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- In randul statelor membre ale Uniunii Europene, femeile reprezentau in 2019 peste o treime dintre directorii executivi in cele mai mari companii cotate la bursa in Romania (34%), Estonia (33%), Lituania (30%) si Letonia (29%), arata datele publicate vineri de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat).…