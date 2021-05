Coronavirus: Contractul editorial al guvernatorului statului New York, semnat pentru 5 milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 33.000 de alergatori vor lua startul pentru cea de-a 50-a ediție a maratonului de la New York, în noiembrie. Competiția fusese amânata în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.Evenimentul anual care atrage mii de fani va avea loc pe 7 noiembrie, dupa amânarea…

- Tabloul "Femeie asezata langa fereastra" (Marie-Therese) de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie's, la New York, relateaza AFP.

- YouTube lanseaza un fond de 100 de milioane de dolari pentru a plati creatorii care produc video-uri de succes pentru noul sau serviciu Shorts, transmite Reuters, arata News.ro. Fondul va fi lansat in urmatoarele luni si va plati creatorii in acest an si in 2022. Investitia vine in…

- Tabloul "In This Case" de Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei sesiuni de vanzari organizata la New York de Christie's, devenind al doilea cel mai ridicat pret pentru pictorul newyorkez, informeaza AFP, citat de news.ro Aceasta panza de 1,98…

- Dupa luni de prudența în fața unui al doilea val de Covid-19, primarul New York-ului a anunțat joi ca intenționeaza sa „redeschida complet” orașul la 1 iulie, în timp ce guvernatorul statului New York a spus ca relaxarea ar putea veni chiar mai devreme, potrivit AFP."Suntem…

- Parlamentarii statului american New York au adoptat marti un proiect de lege care legalizeaza consumul de marijuana in scop recreativ, iar guvernatorul statului, Andrew Cuomo, a declarat ca o va semna, informeaza miercuri AFP.

- Mai multi consilieri de prima marime ai guvernatorului statului New York, Andrew Cuomo, au reusit sa convinga autoritatile sanitare sa modifice un raport privind decesele provocate de coronavirus in caminele de batrani, arata articole aparute joi in ziarele Wall Street Journal