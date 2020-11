Coronavirus: Comisia Europeană a aprobat contractul cu Moderna pentru un potenţial vaccin Comisia Europeana a aprobat miercuri un al saselea contract in cadrul strategiei UE privind vaccinurile, cu societatea farmaceutica Moderna, informeaza un comunicat al executivului european. Contractul prevede achizitionarea initiala a 80 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, plus o optiune de a solicita pana la 80 de milioane de doze suplimentare, care urmeaza sa fie furnizate odata ce vaccinul s-a dovedit a fi sigur si eficace impotriva COVID-19. Contractul cu Moderna va extinde portofoliul deja amplu de vaccinuri care urmeaza sa fie produse in Europa, incluzand contractele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

