Boris Johnson si logodnica sa, Carrie Symonds, si-au numit fiul Wilfred Lawrie Nicholas, ultimul nume fiind ales in onoarea celor doi medici de la terapie intensiva despre care premierul britanic afirma ca i-au salvat viata in timp ce se lupta cu complicatiile provocate de noul coronavirus, relateaza Reuters. Carrie Symonds a anuntat numele sambata pe Instagram, alaturi de o fotografie cu ea si baietelul - al carui par blond seamana deja cu cel al tatalui sau. Symonds, 32 de ani, a afirmat ca fiul sau, care s-a nascut miercuri, a fost numit Wilfred dupa bunicul lui Boris Johnson, in timp ce Lawrie…