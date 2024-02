Stiri pe aceeasi tema

- Inconștienții sunt la orice pas și parca devin din ce in ce mai mulți, așa ca de ce ne mai miram de accidente? Iata, de exemplu, cum doi șoferi, fara pic de minte, ar fi putut sa-și piarda viața. Ne grabim. Unde? Nu știu, dar cert este ca ne grabim. Credem ca depașirea unei mașini ne-ar putea duce mai…

- Poveste emoționanta la Cluj! Cum a salvat prin telefon un dispecer la ISU Cluj viața unui bebeluș care s-a inecatUn angajat in dispeceratul integrat ISU-SAJ Cluj a salvat, marți, viața unui bebeluș de 3 luni, care s-a inecat, explicandu-le la telefon rudelor acestuia cum sa procedeze. Printr-un…

- Katie MacRae a implinit 106 ani in luna noiembrie și spune ca nu exista un secret pentru a trai atat de mult. Ea ii sfatuiește pe oameni sa se bucure de viața, lucru pe care ea l-a facut intotdeauna. Centenara dezvaluie insa ca a avut mai multe hobby-uri și obiceiuri de-a lungul anilor, care, potrivit…

- Un șofer incepator s-a aflat la un pas de moarte, dupa ce a avut parte de un accident cumplit, sambata dupa-amiaza! In timp ce se deplasa cu mașina de drumul comunal 42, pe raza localitații Calugareni, acesta a parasit partea carosabil și s-a rasturnat. Șoferul care a ajuns in decor cu mașina dupa ce…

- Nea Marin a fost intotdeauna sprijin de soție in cariera, care s-a ocupat de copii și l-a lasat pe el sa se ocupe de partea financiara. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, dansatorul a vorbit despre partenera lui de viața. Iata cat de mult l-a ajutat susținerea Mioarei pe celebrul…

- O echipa de medici de la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi a reusit sa extirpe o formatiune tumorala cerebrala de trei centimetri de la o fetita in varsta de 3 luni.Mama bebelusului, Nicoleta Hurdui, povesteste ce simptome a avut copilul si cum a ajuns la spitalul din Iasi.…

- Dragisa Gudelj (28 de ani), fundașul lui Cordoba, s-a prabușit duminica din senin pe teren, in minutul 28 al meciului cu Melilla, din divizia a treia spaniola (1-0). Gudelj nu și-a pierdut cunoștința, defibrilatorul pe care-l are implantat ținandu-l in viața. Momente de panica și groaza in fotbalul…