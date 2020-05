Coronacriza a afectat High-Tech Park Craiova. Al doilea Parc Industrial al Craiovei, deținut de Consiliul Județean (CJ) Dolj, a intrat in impas in urma crizei economice provocate de coronavirus. Pentru a putea plati in continuare salariile angajaților, High-Tech Industry Park SA a redus numarul de posturi de la 18 la 12. Restructurarile, care impun modificarea organigramei și a statului de funcții, vor fi facute in 30 de zile de la aprobarea acestei decizii in Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) societații. Pentru acest lucru, CJ Dolj va mandata, in ședința ordinara de astazi, imputernicitul…