- Corona Brasov si CSM Galati au obtinut victorii clare, miercuri, in primele meciuri din editia 2019-2020 a Cupei Romaniei la hochei pe gheata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Corona, finalista de anul trecut, a surclasat-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 19-0 (6-0, 5-0, 8-0), in Grupa…

- Echipa brașoveana a practicat, in aceasta seara, un hochei foarte bun și a reușit sa invinga, acasa, pe DEAC, cu scorul de 4-3, rezultat care ne menține pe locul 3 al Erste Liga, cu 40 de puncte dupa 20 de meciuri. Dupa 10 minute și 13 secunde scorul era deja 3-0 in favoarea „lupilor” prin reușitele…

- Intr-un meci contand pentru campionatul național, Corona Wolves Brașov, deși a avut cinci jucatori importanți indisponibili din cauza accidentarilor, a reușit sa invinga echipa CSM Galați, cu scorul de 3-2 (la „shoot-out”). Dupa ce oaspeții au deschis scorul in a doua repriza, „lupii” au reușit sa intoarca…

- Corona Brasov a invins-o pe Hokiklub Budapesta cu scorul de 6-3 (2-0, 0-2, 4-1), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Nelson Armstrong (doua), Balazs Peter, Pavlo Borisenko, Daniel Tranca si Cody Fowlie au marcat golurile campioanei…

- Corona Brasov a invins-o in deplasare pe Dunaujvarosi Acelbikek cu scorul de 3-1 (1-0, 0-0, 2-1), duminica, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata.Cody Fowlie, Pavlo Borisenko si Daniel Tranca au marcat golurile brasovenilor, iar pentru gazde a inscris Hugo Turcotte.

- UTE a intrecut-o pe Corona Brasov cu scorul de 5-4 (2-1, 2-2, 0-1, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Gergo Biro, Daniel Tranca, Cody Fowlie si Balazs Peter au inscris pentru Corona, iar golurile echipei maghiare au fost reusite…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, in meciurile disputate in competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Corona Brasov a castigat clar in fata formatiei Dunaujvarosi Acelbikak cu 9-2 (3-0, 5-1, 1-1), golurile fiind marcate de Nelson Armstrong (doua),…

- Sport Club Miercurea Ciuc a devenit liderul la zi al competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 6-3 (2-3, 1-0, 3-0), luni seara, in deplasare. Golurile ciucanilor au fost inscrise de Joshua Shalla (trei), Evan Brophey…