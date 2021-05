Stiri pe aceeasi tema

- SC Miercurea Ciuc a castigat si al doilea meci al finalei Campionatului National de hochei pe gheata, 4-1 (1-1, 1-0, 2-0), vineri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Harghitenii, care s-au impus cu 5-2 in primul meci, jucat joi, tot la Brasov, sunt aproape de a obtine trofeul, dupa ce au…

- Echipa Imperial WET Miercurea Ciuc a obținut duminica titlul de campioana a Romaniei la futsal dupa ce a caștigat, la Galați, meciul patru al finalei Ligii I. Potrivit frf.ro, cu scorul general de 3-1, Imperial WET Miercurea Ciuc a intrat in posesia unui nou titlu de campioana, al doilea al…

- Corona Brasov Wolves a incheiat sezonul regulat pe primul loc in Campionatul National de hochei pe gheata, dupa ce a invins-o pe CSM Galati cu scorul de 2-1 (1-1, 1-0, 0-0), duminica, in deplasare. Carlo Finucci (05:59) si Daniel Tranca (25:22) au marcat pentru ''lupi'',…

- SC Miercurea Ciuc si Corona Brasov Wolves au obtinut noi victorii, duminica, in semifinalele Erste Liga la hochei pe gheata. Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de FTC-Telekom cu 3-2 (0-1, 1-1, 2-0), pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc si are 3-1 la general. Gergely Toth…

- Corona Brasov Wolves s-a calificat cu emotii in semifinalele competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins-o pe Opten Vasas HC cu 4-2 (0-0, 2-1, 2-1), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, in meciul decisiv. ''Lupii'' au facut diferenta in ultimele doua minute…

- Corona Brasov Wolves se afla la un singur pas de calificarea in semifinalele competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a trecut cu 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) de Opten Vasas HC, sambata, la Budapesta, potrivit Agerpres. ''Lupii'' s-au impus prin golurile marcate de Zsombor Molnar, Roberto…

- Corona Brasov Wolves a fost invinsa de FTC-Telekom cu scorul de 5-2 (3-1, 0-0, 2-1), duminica, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Balazs Peter si Cody Fowlie au marcat golurile ''lupilor'', in trimp ce pentru Ferencvaros au punctat Attila…

- Corona Brasov Wolves a reusit a treia sa victorie consecutiva cu Sport Club Miercurea Ciuc, 4-3 (1-0, 2-1, 1-2), duminica, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci care a contat atat pentru Erste Liga la hochei pe gheata, cat si pentru Campionatul National. ''Lupii'' au castigat…