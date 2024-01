Stiri pe aceeasi tema

- Audierile continua in cazul incendiului de la Ferma Dacilor! Cornel Dinicu a cerut test poligraf pentru doi foști angajați, convins fiind ca incendiul de la pensiune nu a izbucnit intamplator, ci ar fi fost pus de o mana criminala.

- Grefierii de la Tribunalul Prahova au oprit lucrul, marti, si protesteaza in fata sediului Palatului de Justitie din Ploiesti. Protestul are loc in ziua in care Tribunalul Prahova trebuie sa decida daca mentine mandatul de arestare preventiva emis pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, care detine…

- Dupa ce au fost audiați mai multe ore la IPJ Prahova, Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, și ceilalți doi administratori au fost reținuți pentru 24 de ore. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au facut, in aceasta dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au facut, in aceasta dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și la Primaria Gura Vadului. Mai multe persoane sunt audiate, astazi, printre care și patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu. ”La data de 31 decembrie 2023,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- Opt oameni au ars de vii in complexul turistic Ferma Dacilor mistuit de foc. Fiul patronului Cornel Dinicu a murit și el. Baiatul avea 11 ani. Tatal poarta tabloul fiului sau dupa el. Victor era pasionat de hochei, activa in cadrul unei echipe din Galați. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Cazul incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, din Tohani, este preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. S-a deschid un dosar in care sunt cercetate infractiuni de distrugere si ucidere din culpa. Cinci victime carbonizate (patru adulti si un copil) au fost gasite pana la acest moment. De…

- Numele pensiunii/restaurantului Ferma Dacilor a facut inconjurul presei dupa incendiul care a izbucnit dimineața. Localul a fost construit pe dealurile din Tohani, intr-o oaza de liniște, de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zona. Intr-un articol publicat pe 23 noiembrie 2022, in Observatorul…