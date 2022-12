Corina Crețu: Suedia, care va deține președinția UE de la 1 ianuarie, nu intenționează să pună pe agendă subiectul Schengen Europarlamentarul Corina Crețu afirma ca Președinția Suediei a UE, care incepe de la 1 Ianuarie, nu intenționeaza sa puna pe agenda subiectul aderarii la Schengen, urmatoarea șansa a Romaniei putand veni abia dupa jumatatea anului viitor, cand Spania va prelua președinția UE. „Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen. […] The post Corina Crețu: Suedia, care va deține președinția UE de la 1 ianuarie, nu intenționeaza sa puna pe agenda subiectul Schengen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

