Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, vineri, la Targu Mures, ca din cauza blocajului in care au ajuns negocierile pentru bugetul Uniunii Europene 2021-2027, cel putin 100.000 de proiecte pe fonduri europene din statele UE nu vor putea fi incheiate ca urmare a acestei intarzieri.

"Bugetul UE este in continuare blocat, urmeaza ca presedintele Consiliului sa vorbeasca cu liderii de stat si de guvern avand in vedere calea de urmat. In formula actuala, Parlamentul European, eu personal nu voi vota bugetul. Dar PE, prin vocea presedintelui sau, domnul Sassoli, a spus ca in formula actuala…