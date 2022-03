Stiri pe aceeasi tema

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Una dintre echipele TVR trimise in Ucraina a ajuns aseara la Vinița, un oraș aflat in partea Central Vestica a Ucrainei, la 250 de kilometri distanța de Kiev. Localitatea nu a fost ocolita de atacurile Armatei ruse in ultimele zile.

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Scene emoționante au fost surprinse in urma cu puțin timp in sudul Ucrainei. Un civil s-a așezat chiar in fața unui convoi de blindate rusești, in speranța ca va reuși sa opreasca razboiul. Localnicii sunt ingenuncheați de durere și au fugit cat de repede din Ucraina, fara sa știe ce le rezerva ziua…

- Medicii dintr-o maternitate din Dnipro, oraș din estul Ucrainei, incearca cu disperare sa protejeze nou-nascuții. Cadrele medicale au dus copiii din secția de Terapie Intensiva intr-un adapost improvizat, in subsolul cladirii. In imaginile distribuite de New York Times se pot vedea bebeluși abia nascuți,…

- Probabil niciodata literele UE și NATO n-au fost udate cu bere, de fericire. Asta se intampla acum la granița de nord a Romaniei, unde vin mii de ucraineni. Au fugit din țara lor cuprinsa de razboi prin cea mai apropiata vama, Sighet-Solotvino. Sunt bebeluși și copii care nu ințeleg ce li se intampla,…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…