Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Coreea de Sud au anunțat ca nu vor mai efectua manevre militare comune. Decizia Washingtonului reprezinta de fapt o promisiune a președintelui american, Donald Trump, fata de omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un.

- Facand referire la o sursa guvernamentala neidentificata, Yonhap a informat ca suspendarea va fi valabila doar pentru exercitiile majore, nu si pentru antrenamentele militare de rutina. Presedintele american Donald Trump a surprins saptamana trecuta oficialii de la Seul si Washington cand a promis ca…

- In contextul acordului dintre Donald Trump și Kim Jong Un, din Singapore, Coreea de Sud și Statele Unite sunt așteptate sa anunțe suspendarea exercițiilor militare majore saptamana viitoare, cu insa promit sa le reia in cazul in care Coreea de Nord va refuza sa renunțe la programul nuclear, a relatat…

- Dupa intalnirea de la Singapore dintre Donald Trump și Kim Jong Un, principalele manevre miltarea comune ale SUA si Coreei de Sud au fost 'suspendate pe termen nedefinit' a declarat un inalt oficial american sub rezerva anonimatului.Urmatorul exercitiu comun planificat intre SUA si Coreea…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anuntata in cursul summit-ului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, pare sa fie o concesie majora facuta Phenianului, dar care i-a surprins pe aliatii Washingtonului, relateaza AFP joi, informeaza Agerpres.Coreea…

- Decizia soc a presedintelui Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anuntata in cursul summit-ului cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pare sa fie o concesie majora facuta Phenianului, dar care i-a surprins pe aliatii Washingtonului, relateaza AFP joi. Coreea de Nord…

- Manevrele militare dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Coreea de Sud, precum si prezenta de trupe americane pe teritoriul sud-coreean au un rol vital pentru securitatea regionala, a declarat miercuri ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind…

- Forte militare din Coreea de Sud si Statele Unite participa incepand de duminica la o serie de exercitii comune anuale, insa amploarea acestora este mai redusa decat in anii anteriori, in contextul eforturilor pentru solutionarea pe cale diplomatica a situatiei din Peninsula Coreea.