Miliardarul Lee Jae-yong, condamnat pentru luare de mita si delapidare in ianuarie anul trecut, va fi “reintegra” pentru a “ajuta la depasirea crizei economice din Coreea de Sud”, a declarat ministrul Justitiei, Han Dong-hoon. Lee, in varsta de 54 de ani – a 278-a cea mai bogata persoana din lume conform Forbes – a fost eliberat conditionat in august 2021, dupa ce a ispasit 18 luni de inchisoare, putin peste jumatate din pedeapsa sa initiala. Gratierea de vineri ii va permite sa se intoarca deplin la munca, ridicand interdictia de angajare care i-a fost impusa de instanta pentru o perioada de…