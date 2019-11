Coreea de Sud îşi va reduce numărul trupelor până în 2022 Ministerul a declarat intr-un comunicat ca numarul soldatilor va fi redus la aproximativ 500.000 pana in 2022 in cadrul pregatirilor pentru schimbarile din razboiul modern si tinand cont de numarul scazut al celor capabili sa serveasca in armata. Potrivit cartii albe de aparare din 2018, tara avea 599.000 de militari. Numarul celor capabili sa se inroleze in armata este prognozat sa scada la 225.000 in 2025, inainte de a se reduce la 161.000 in 2038. Cifra era de 360.000 in 2016, potrivit unui raport al agentiei de presa Yonhap. In locul reducerii trupelor, armata a planificat sa se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

