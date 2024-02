O armată de buldozere reptiliene ajută o insulă din Galápagos să se refacă din punct de vedere ecologic Populația in creștere de țestoase din Espanola - formata din copiii și nepoții lui Diego, unul dintre cei mai indragiți locuitori ai arhipelagului - contribuie la refacerea ecosistemului pierdut al insulei, informeaza BBC. Inainte de sosirea oamenilor, insula Espanola avea pana la 8.000 de broaște țestoase rezidente. Cu toate acestea, in anii 1800, pirații și vanatorii de balene aproape ca au jefuit Espanola și insulele invecinate de țestoase pentru carnea lor. Acești marinari au lasat in urma și capre, care au devenit salbatice, s-au inmulțit și au devorat vegetația nativa. Pana in anii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

