Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani nu intenționeaza sa fie vaccinați de teama ca vaccinul, efectuat rapid, nu este sigur și ar putea provoca mai multe efecte secundare. Aceasta neincredere in vaccin va impiedica țara sa obțina imunitate colectiva? Autoritațile romane au precizat clar ca vaccinul antiCovid-19 nu este obligatoriu.…

- O țara vecina Romaniei redeschide școlile la scurt timp dupa testarea in masa a angajaților din educație. Campania de testare Covid a angajaților din școli și gradinițe a inceput acum doua zile in Ungaria. Conform Edupedu.ro, autoritațile din Ungaria au stabilit ca se pot redeschide școlile dupa vacanța…

- Statele Unite au anunțat ca au autorizat folosirea vaccinului anti-coronavirus produs de Pfizer, primele inoculari urmand sa aiba loc zilele urmatoare, transmite Reuters.Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a acordat autorizația pentru folosirea de urgența a vaccinului dezvoltat de firma…

- Zeci de mii de romani au ignorat COVID-ul si au plecat in minivacanta. Statiunile montane au fost pline. La Ranca, in judetul Gorj, a fost plin de turisti, ca in vremurile bune. Chiar daca nu a nins, proprietarii partiilor le-au adus zapada artificiala turistilor dornici sa schieze. „Suntem de trei…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95%. Daca autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor vor aproba oricare dintre…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda în valoare de circa un miliard de dolari si având ca destinatie probabila în cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmit Reuters și Agerpres.Potrivit…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda in valoare de circa un miliard de dolari si avand ca destinatie probabila in cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmite Reuters . Potrivit lui Montri Yimyaem, seful Biroului,…

- Georgia a impus noi restrictii in efortul de a opri raspandirea noului coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de guvernul georgian, potrivit Reuters. Portul mastii a devenit obligatoriu atat in interior, cat si in exterior. Toate restaurantele si cafenelele din aceasta fosta republica sovietica trebuie…