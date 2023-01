Coreea de Nord: Liderul comunist Kim Jong-un „semnalează” că fiica sa Ju-ae îi va succeda (The Times) Cand Kim Jong-un a mers de mana cu fiica sa cea mica pentru a vedea lansarea unei rachete balistice la sfarșitul anului trecut, multora li s-a parut un gest la fel de clar ca și cum i-ar fi pus o coroana pe cap. Ju-ae, care are noua sau 10 ani, a mai avut doua apariții publice cu tatal ei in saptamanile care au urmat. Presa de stat, care nu facuse niciodata pana atunci aluzie la existența ei, a descris-o drept „cel mai iubit copil” al dictatorului. Coreea de Nord este unul dintre cele mai represive și mai opace state din lume, iar cei care urmaresc Pyongyang-ul sunt obișnuiți sa citeasca printre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

