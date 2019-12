Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a avertizat pe principalii responsabili ai Partidului Muncitorilor ca tara sa cunoaste o situatie economica „grava“, si a cerut instituirea de masuri urgente, transmite AFP.

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong Un, a cerut masuri de securitate "pozitive și ofensive" la reuniunea partidului de guvernamânt din Coreea de Nord, convocata în contextul tensiunilor cu SUA, relateaza site-ul agenției Reuters, citând agenția nord-coreeana de știri…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a intalnit cu membri ai Comisiei Militare Centrale, cu care a discutat despre consolidarea capacitatii militare a tarii, cu cateva zile inaintea expirarii unui ultimatum dat de Phenian Washingtonului in dosarul nuclear, relateaza Euronews si The Associated Press.

