Vremea se răcește în vestul țării. Revin temperaturile sub zero grade Celsius!

Astăzi, vremea se va răci accentuat, devenind rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, când local vor mai fi ploi... The post Vremea se răcește în vestul țării. Revin temperaturile sub zero grade Celsius!… [citeste mai departe]