Coreea de Nord a dezvăluit motivul ultimelor lansări de rachete Cele mai recente lansari de rachete ale Coreei de Nord au fost un exercitiu militar menit sa antreneze echipajele sa isi indeplineasca misiunea in orice moment si sa "anihileze inamicul" daca este necesar, a declarat miercuri agentia nord-coreeana KCNA, citata de Reuters. Coreea de Nord a lansat marti doua rachete balistice cu raza scurta de actiune in mare, in largul coastei de est, cel mai recent dintre multele sale teste, in contextul in care Coreea de Sud si Statele Unite isi desfasoara cele mai ample exercitii militare comune din ultimii ani, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

