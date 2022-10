Coreea de Nord a dat emoții întregii planete în această noapte Coreea de Nord, inarmata nuclear, a lansat marți, pentru prima data in ultimii cinci ani, o racheta balistica deasupra Japoniei, ceea ce a determinat un avertisment pentru locuitori sa se adaposteasca și o suspendare temporara a circulației trenurilor in nordul Japoniei, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

