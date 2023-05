Stiri pe aceeasi tema

- Coproprietarul Volkswagen, Wolfgang Porsche, va candida pentru inca un mandat, ultimul, in consiliul de supraveghere al producatorului german de automobile, potrivit publicatiei economice Automobilwoche, citata de Reuters. La adunarea generala anuala a Volkswagen din 10 mai, Porsche vrea sa fie reales…

- ”2022 a fost fara precedent din punct de vedere al conditiilor de piata si al rezultatelor. Prin urmare, vom creste investitiile in Romania cu aproape 70%, la 6 miliarde de lei si vom distribui dividende record in valoare de peste 2,3 miliarde lei”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom. Adunarea…

- Actionarii OMV Petrom au decis miercuri distribuirea de dividende record in valoare de peste 2,3 miliarde lei aferente anului financiar 2022, iar compania anunta cresterea la aproximativ 6 miliarde lei a investitiilor pentru anul 2023, potrivit unui comunicat al grupului transmis miercuri AGERPRES.…

- "Sa ne terminam treaba". Este sloganul din clipul prin care Joe Biden anunta ca va candida pentru al doilea mandat de presedinte al Statelor Unite ale Americii, care vor avea loc anul viitor. Clipul video de trei minute incepe cu ”Freedom” (Libertate).

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA,…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit opt ministre și secretare pentru afaceri europene din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Suedia și Romania. Oficialele sint parte a Consiliului afaceri generale al UE (CAG), transmite moldpres cu referire la Directia…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiștii specializați in investigații criminale La data de 2 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu efective de la Secția nr. 11 Poliție Rurala Pucioasa au pus in aplicare un mandat european de arestare…

- Consiliul Uniunii Europene a decis, pe fondul opozitiei Italiei si Germaniei, amanarea pe termen nedeterminat a votului pe tema initiativei Comisiei Europene, aprobata de Parlamentul European, privind interzicerea productiei de vehicule cu ardere interna incepand din anul 2035, noteaza Mediafax. Presedintia…