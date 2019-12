Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic, in ziua de Craciun, la Cluj. Un tanar de 16 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod și a decedat! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 10, pe un drum din județul Cluj. Din primele informații, un tanar in varsta de 16 ani a condus un autovehicul pe direcția sat Padureni – strada Oașului și pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a pierdut controlul vehiculului și a intrat intr-un…

- Un copil in varsta de noua ani, are provine dintr-o familie nevoiasa dintr-o comuna din judetul Sibiu, a murit dupa ce a cazut intr-o fosa septica din curtea caminului cultural. Venise acolo trimis de parinti dupa lemne.

- O femeie insarcinata si un barbat au murit, iar o alta persoana a fost grav ranita intr-un accident ce a avut loc pe o șosea din Cluj, dupa ce un autocamion a intrat pe contrasens si a lovit o masina ce circula regulamentar.

- Trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada Transilvania, la intrarea in Turda. In accident au fost implicate patru autoturisme, care s-au ciocnit din cauza cetii. Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca la fata locului au intervenit mai…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident petrecut sambata dimineața, pe A3, sensul de mers dinspre Gilau spre Turda. Patru mașini au fost avariate, informeaza romania24.ro. Potrivit ISU Cluj persoanele ranite sunt o fetița de 10 ani și doua femei de 57 de ani, respectiv 45 ani. Acestea au primit…

- "Sunt doua femei și un copil care sunt consultate de catre echipajele SMURD și SAJ. Persoanele sunt conștiente și cooperante, nu par a fi suferit leziuniu grave. La locul evenimentului au fost dislocate doua echipaje SMURD și doua SAJ, precum și o autospeciala cu modul de descarcerare.",…

- Tanara de 22 de ani si-a recunoscut vinovatia in fata procurorilor si a negociat cu acestia o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare pe un termen de incercare de patru ani, pentru ucidere din culpa. Solutia a fost desfiintata la Curtea de Apel Cluj.