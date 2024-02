Copil de 14 ani, prins cu un rucsac plin cu droguri pe care le furase de la un traficant

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic ortoped din Arad a fost prins cand primea 20 kilograme de canabis. Drogurile proveneau din Spania, iar doctorul trebuia sa le livreze altor persoane, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN. Medicul din Arad a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT si politistii de la BCCO Timisoara intr-o…

- Un tanar din Cristești s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat. Polițiștii l-au prins in trafic Joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Cristești, un autoturism condus de un tanar, de 24 de ani, din aceeași localitate.…

- Un baiat de 17 ani din județul Iași a fost prins joi seara, 28 decembrie, in timp ce incerca sa jefuiasca un bancomat din Libra Bank, de pe Șoseaua Chitilei din București. Adolescentul a spart geamul ca sa intre in banca, iar cand au ajuns polițiștii a fugit intr-o curte din zona și s-a ascuns in iarba.…

- Momente de groaza pentru o femeie din localitatea aradeana Felnac. Un barbat a intrat peste ea in casa, noaptea, și a jefuit-o. Talharul a fost prins rapid de polițiști, iar acum este in arest preventiv. „La data de 15 decembrie, in jurul orei 09:30, polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați…

- La data de 1 decembrie a.c., Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 52 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de distrugere. In fapt, la data de 1 decembrie a.c., 19.30, polițiștii au…

- O femeie in varsta de 62 de ani si un barbat in varsta de 72 de ani au murit, sambata, in urma exploziei unei centrale termice intr-o locuinta din comuna Osica de Sus, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Cei doi se aflau in locuinta si au fost prinsi sub daramaturi…

- Un tanar de 21 de ani a fost prins cu o cantitate mare de substanțe interzise asupra lui. La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat verificarea unui autoturism, fiind identificate droguri de risc și de mare…

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…