Copil de 12 ani, înjunghiat mortal de unchi. Bărbatul și-a ieșit din minți pentru că nu a găsit punga cu pâine Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca, la data de 16/17 august 2021, in locuința comuna din localitatea Pecineaga, județul Constanța, pe fondul unor neințelegeri, inculpatul și-ar fi injunghiat victima, cel mai probabil cu un cuțit. Surse din ancheta au declarat, pentru ZIUA de Constanța, ca victima ar fi avut 12 ani, ar fi fost un nepot al inculpatului, iar cearta ar fi pornit din cauza faptului ca barbatul nu ar fi gasit punga cu paine. Scandalul ar fi degenerat, iar inculpatul l-a injunghiat pe copil cu un cuțit in zona abdomenului. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

