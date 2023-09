Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de sapte ani din localitatea Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, a disparut, luni de acasa, in zona de deal din preajma locuintei. Copilul, suferind de sindrom Down, a fost cautat de politisti, pompieri, jandarmi, salvamontisti si localnici, inclusiv cu ciini de urma si drone. Minorul a fost…

- Dumitraș s-a nascut cu o afecțiune genetica ereditara extrem de rara, poate de asta medicii nici nu i-au observat primele semne. Abia cand a ajuns la spital in stare grava, fara par, fara dinți și cu pielea acoperita de bube, a fost confirmat un diagnostic dificil - displazia ectodermala, scrie sanatateinfo.md.

- Un baietel de un an si patru luni din judetul Gorj a murit dupa ce a fost lovit cu masina de fratele sau, in mod accidental. Accidentul a avut loc in urma cu peste o saptamana, dar primarul comunei unde s-a petrecut accidentul susține ca baiețelul putea fi salvat.

- Potrivit informațiilor furnizate de catre IPJ Gorj, polițiștii de la Secția 3 Poliție Rurala Motru au fost alertați prin apelul unic de urgența 112 de catre un barbat de 36 de ani, rezident in comuna Slivilești, scrie Gazeta de SudMediafax. La sosirea echipajului de intervenție medicala la fața locului,…

- Un baietel de un an si patru luni din judetul Gorj a murit dupa ce a fost lovit cu masina de fratele sau, in mod accidental. Primarul comunei susține ca micutul nu a putut fi salvat intrucat ambulanta trimisa nu avea medic si dotari corespunzatoare. Reprezentantii SAJ au precizat ca baiatul a fost gasit…

- Caz șocant in județul Gorj. Un copil in varsta de 17 ani, cu probleme medicale, a fost legat și batut cu bestialitate de tatal sau vitreg, in timp ce mama acestuia privea impasibila scena. Momentul incredibil a fost filmat de fratele sau mai mic, de 15 ani. Ambii parinți au fost arestați.

- La fața locului au fost trimise 2 echipaje pentru descarcerare și doua echipaje SMURD din cadrul ISU Gorj, precum și doua echipaje din cadrul SAJ Gorj, potrivit Gazeta de Sud . S-a intervenit pentru extragerea din autoturism a persoanei incarcerate, concomitent cu operațiunile de acordare a primului…

- Mama tanarului de 17 ani de origine algeriana ucis de politia franceza il considera vinovat doar pe ofiterul care i-a impuscat fiulpentru moartea acestuia, o tragedie care a generat patru nopti consecutive de revolte si a reaprins dezbaterea despre discriminare.