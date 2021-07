Copiii sub 6 ani nu mai au nevoie de test negativ Covid – 19 la revenirea în țară Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare, potrivit careia copiii de pana la 6 ani nu mai au nevoie de test negativ pentru Covid la revenirea in țara. „La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifica și vor avea urmatorul cuprins: ,,d) copiii cu varsta mai mica sau egala de 6 ani, fara a fi necesara prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2”, prevede noul paragraf care a fost aprobat de CNSU. In hotararea anterioara se preciza ca sunt exceptați de la masura carantinei la intrarea in țara din zonele cu risc epidemiologic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

