Copiii până în 3 ani, exceptați de la plata întreținerii Senatul a adoptat, luni, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii privind functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Potrivit legii, copiii mai mici de 3 ani vor fi exceptați de la plata intreținerii. Potrivit inițiativei legislative, adoptate de Senat, luni, copiii mai mici de trei ani vor fi exceptați de la plata cheltuielilor repartizate intr-un imobil dupa numarul de persoane. Au fost inregistrate 134 voturi “pentru” si un vot “impotriva”. “Copiii pana la implinirea varstei de trei ani sunt exceptati de la plata cheltuielilor repartizate dupa numarul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

