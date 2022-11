Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca a convenit cu omologul sau Vladimir Putin ca cerealele rusesti trimise in cadrul acordului de export din Marea Neagra sa ajunga gratuit in tarile africane sarace, relateaza Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Țarile bogate trebuie sa semneze cu statele sarace ”un pact istoric” in privința climei, altfel ”vom fi condamnați”, avertizeaza secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu cateva zile inainte de deschiderea summit-ului climatic al Cop27, din Egipt, relateaza The Guardian.Adancirea prapastiei dintre…

- Intalnire dificila, astazi, la Paris, intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz. Divergentele dintre cei doi lideri asupra gestionarii crizei energetice in Europa, dar si in chestiuni de securitate au devenit notorii in ultimele saptamani, asa ca relatia franco-germana,…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a dezvaluit o noua schema prin care familiile cu un buget mai mic vor fi susținute in privința achiziționarii unei mașini electrice. Concret, statul francez va oferi subvenții in valoare de 7000 de euro pentru familiile cu buget redus, in timp ce familiile și persoanele…

- UPDATE 02:00 Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat Biserica Ortodoxa Rusa pentru ca se lasa manipulata de autoritatile tarii care incearca sa-si justifice razboiul din Ucraina si prin autoritatea prelatilor, sa faca legitima agresiunea in randul populatiei. Macron i-a indemnat pe ortodocsii…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au fost vazuți in Westminster plimbandu-se "incognito" cu ochelari de soare și adidași in preajma cozii de la sicriul Reginei Elisabeta a II-a, inainte de a se schimba in ținuta oficiala pentru a vizita Westminster Hall, potrivit Daily Mail.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti lansarea unei ample consultari a cetatenilor asupra sfarsitului vietii, in vederea unui posibil nou "cadru legal" pana la finele lui 2023.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate,