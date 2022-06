Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat ca spera ca Ucraina sa poata sa gazduiasca editia de anul viitor a concursului Eurovision si ca poporul ucrainean „merita sa aiba” aceasta competitie pe teritoriul sau, informeaza DPA. BBC poarta in prezent negocieri cu Uniunea Europeana de Radio si Televiziune…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune, institutia care organizeaza concursul Eurovision, a concluzionat ca ediția 2023 a concursului Eurovision nu va avea loc la Kiev, Ucraina, așa ca au decis mutarea in alta țara. Actualmente, in carți pentru a fi gazda evenimentului este Marea Britanie.

- Marea Britanie va oferi Ucrainei asistenta suplimentara in valoare de 300 de milioane de lire sterline (356 de milioane de euro), a declarat premierul Boris Johnson in discursul rostit marti, prin videoconferinta, in Parlamentul de la Kiev.

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit sambata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a confirma ca Marea Britanie va furniza armament pentru a sprijini apararea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei. "Premierul a confirmat ca Marea Britanie furnizeaza mai mult ajutor militar defensiv,…

- UPDATE 6 Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare antiaeriana și antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anunțat vineri premierul britanic Boris Johnson, conform CNN. Vorbind alaturi…

- Ucraina nu este singura in lupta ei impotriva invadatorilor ruși, a spus, joi, prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, conform BBC. Johnson a mai a spus și ca Marea Britanie nu va sta sa priveasca in timp ce Putin „iși varsa furia pe Ucraina”, referindu-se la noi ajutoare in bani și armament pe…