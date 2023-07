Controversații frați Andrew și Tristan vor 5 milioane $ de la romano-americanca ce i-a acuzat ca au sechestrat-o in vila lor din București. In urma plangerii acesteia britanicii au ajuns dupa gratii din prima zi a anului curent. Cei doi, care au fost puși sub acuzare pentru trafic de persoane in forma continua, au decis sa o dea in judecata pe tanara care locuiește in Palm Beach, Florida, SUA. Totodata ii cheama in instanța pe parinții acesteia, pe prietenul ei și pe o alta femeie, britanica, ce a locuit și ea acasa la Andrew și Tristan. Procesul deschis peste ocean de frații Tate prezinta o…