Control judiciar pentru un tânăr care a fost prins, de două ori, beat la volan și fără permis Un tanar, de 27 de ani, din Lugoj, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce a fost depistat, de doua ori in trei zile, beat la volan și fara permis de conducere. In data de 15 iunie a.c., in jurul orei 01:50, polițiștii timișeni au oprit pentru control, in municipiul Lugoj, un autoturism condus de un barbat, de 27 de ani. “In urma verificarilor efectuate in baza de date, polițiștii au constatat ca tanarul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

