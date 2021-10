ANPC anunta, vineri, intr-un comunicat de presa, ca echipe de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) din Regiunea Bucuresti-Ilfov, coordonate de vicepresedintele Mihai Culeafa , au efectuat o serie de verificari ale modului in care este respectata legislatia in vigoare la cele 4 puncte de lucru din aceasta zona ale S.C. Romania Hypermarche S.R.L. (Magazinele Cora). ”In urma controlului, au fost inregistrate o serie de abateri importante, care au dus la amenzi contraventionale in valoare totala de 120.000 lei si dispunerea unor masuri complementare…