- Un prim centru inchis in Timis, ca urmare a controalelor demarcate. Este vorba de Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost din Timisoara, str. Martir Gogu Opre 24 (zona Freidorf), administrat de Fundatia Timisoara “89. Principalele constatari: produse alimentare expirate, lipsa…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca astazi au fost efectuate mai multe controale la centre rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați si cele destinate copiilor, iar Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost de pe strada Martir…

- Peste 5.000 de centre sociale din toata tara vor fi controlate de astazi, 10 iulie 2023. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat masuri dure dupa ororile descoperite in azilele de batrani din Ilfov. Acesta a cerut ca toate controalele sa se desfașoare in doar o saptamana. Citește și: Victimele azilelor groazei…

- Centrul pentru Resurse Juridice, organizație care a semnalat abuzurile care aveau loc la azilele din Ilfov, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa-l demita pe ministrul Muncii, Marius Budai, care a și rupt protocolul de colaborare cu CRJ lunile trecute.

