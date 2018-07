Stiri pe aceeasi tema

- Sediul central al ziarului olandez De Telegraaf a fost lovit de o dubița de aprovizionare in primele ore ale zilei de marți, transmite Reuters. Poliția spune ca este vorba de un act intenționat, precizand ca nu s-au inregistrat victime. Incidentul a avut loc la ora 04.00 dimineața, cand in cladire nu…

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatate dintre acestea in judetele Constanta si Buzau. Numarul total de cazuri a ajuns la 14.246, peste 13.500 fiind la persoane complet nevaccinate, informeaza news.ro. Potrivit ultimei raportari a specialistilor Centrului…

- Inspecția Judiciara ancheteaza aplicarea protocolului secret dintre SRI și Parchetul General, in cadrul unui amplu control la toate parchetele din țara. Șeful Inspectiei Judiciare a dispus efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare…

- „Cred cu tarie in democratie si in statul de drept. Acord toleranta zero fata de coruptie,” a declarat Klaus Iohannis la Ruse, la inceputul lunii mai 2018. Cu o saptamana inainte il primea cu onoruri militare pe un “penal ”german, scrie jurnalistul Marius Ghilezan, in “Romania libera”. Fostul presedinte…

- O profesie deosebit de importanta in sistemul de sanatate risca sa ajunga in derizoriu din cauza unui proiect de lege care modifica statutul și salarizarea acesteia. Biochimia in medicina este, dupa cum se știe, foarte importanta in tratarea unor afecțiuni pentru ca ofera cunoștințele necesare ințelegerii…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri oficial ca propune condiționarea finanțarilor europene de respectarea regulilor statului de drept, așa cum sunt acestea evaluate de birocrații executivului UE. Inovația ar urma sa se aplice in perioada financiara 2021-2027, iar negocierile dintre statele membre trebuie…

- Indicele Robor la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni brusc la 2,22%, de la nivelul de 2,13% inregistrat vineri, potrivit datelor publicate luni de Banca Naționala a Romaniei.. Acesta este cel mai mare nivel al indicelui din ultimul an…