- La data de 10 martie a.c., in intervalul orar 08:00- 12:00, polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu lucratori din cadrul Registrului Auto Roman și reprezentanți ai I.T.M. Timiș, ai D.S.V.S.A și ai Garzii Forestiere, au desfașurat o acțiune cu efective marite in zona…

- Deținatorii de arme din județul Timiș au fost verificați ieri intr-o ampla acțiune a polițiștilor Secției 4 Peciun Nou alaturi de cei de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș. 23 de persoane din comunele Peciu Nou, Sinmihaiu Roman, Parța și Giulvaz au fost in vizorul controlului.…

- Nr. 19 din 8 Februarie 2023 BULETIN INFORMATIV 8 FEBRUARIE 2023MATERIAL LEMNOS CONFISCAT In data de 7 februarie a.c., in jurul orei 18:10, politistii Sectiei 10 Rurale Faget au depistat in localitatea Fardea din judetul Timis, un barbat, in varsta de 53 de ani, in timp ce transporta cu o autoutilitara…

- In a doua zi a anului 2023, polițiștii Secției 6 Rurale Gavojdia au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Crivina, din județul Timiș, un barbat ar fi fost impușcat cu o arma de vanatoare. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, constatand faptul…

- Nr. 150 din 29 Decembrie 2022 BULETIN INFORMATIV 29 DECEMBRIE 2022 PERCHEZITII LA REGIMUL ARTICOLELOR PIROTEHNICE In cursul zilei de ieri, 28 decembrie a.c., politistii Sectiei 7 Rurale Lugoj au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara la un imobil din localitatea Dragoesti, judetul Timis.…

- In perioada 8-9 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul Combaterea Delictelor Silvice impreuna cu polițiști din cadrul Secției de poliție rurala Beceni, Poliției orașului Nehoiu, reprezentanți ai Garzii Forestiere și ai Ocolului Silvic Vintila au desfașurat acțiuni…