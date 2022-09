Selectionata Romanian Wolves a invins in weekend campioana Georgiei – RC Batumi – scro 37-15, inregistrand astfel prima victorie in Rugby Europe Super Cup. SCM USAMVB Timisoara a avut nu mai putin de cinci titulari in echipa „Lupilor” iar unul dintre ei s-a remarcat din plin. Alin Conache a inscris 13 puncte! Laurențiu Nica, Corrado […] Articolul Contributie importanta a unui rugbist de la SCM Timisoara la succesul Lupilor in Rugby Europe Super Cup a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .