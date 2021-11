Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a aprobat, astazi, in calitate de camera decizionala contractul de finanțare pentru Spitalul Regional de Urgența Iași. Acesta are o valoare de 250 de milioane euro. Ministerul Sanatații este desemnat responsabil in privința implementarii acestui proiect, a anunțat pe pagina sa de Facebook, city…

- Dacian Cioloș l-a sunat pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, dar și pe Florin Cițu, președintele PNL, pentru a iniția discuții privind refacerea coaliției de guvernare. Dan Barna a declarat joi seara ca nu crede, din atitudinea celor doi lideri ai PNL, ca USR va mai fi invitat la masa negocierilor.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Israel a identificat pe teritoriul sau, la un copil de 11 ani, un prim caz al subvariantei Delta a coronavirusului, care circula deja in mai multe tari europene, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Ierusalim. „Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata si…

- Reteaua de farmacii in care se pot face teste gratuite antigen rapide pentru depistarea infectiei cu SARS-COV2 va fi extinsa. ”Daca ai simptome specifice infectiei cu SARS-COV2, poti sa te testezi si in farmacie. Ministerul Sanatatii continua sa extinda acest program si aloca teste gratuite in farmaciile…

- Premierul Florin Cițu, aflat la Sinaia, a declarat ca va cere o ancheta despre cum a fost pregatit Ministerul Sanatații pentru valul 4 al pandemiei. ”Este anormal și cineva trebuie sa raspunda pentru asta, daca valul 4 nu a fost pregatit”, a explicat premierul. Florin Cițu a precizat ca un loockdown…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara. Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor Europene si Ministerul Transporturilor primesc cei mai multi bani. Bugetul Ministerului Sanatații crește cu 3,7 miliarde lei, Ministerul Dezvoltarii…